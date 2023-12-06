Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi'nde meydana geldi. 2. Vatan Caddesi üzerindeki kuyumcunun önünde motosikleti ile duran Emre V., yüzünde kar maskesi ve elinde silahla gündüz vakti dükkandan içeriye girdi. Kuyumcuda daha önceden gözüne kestirdiği Adana burması bileziklerin olduğu tarafa yönelen Emre V., 9 adet bileziği alarak tekrar motosikletine binip, hızla olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis Emre V.'nin yakalanması için güvenlik kameralarını inceledi.





300 güvenlik kamerası incelendi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Bürosu ekipleri, titiz bir soruşturma gerçekleştirip kullandığı motosikletten yola çıkarak 300 güvenlik kamerasını izleyip, zanlıyı 24 saat geçmeden kıskıvrak yakaladı.

Güvenlik kamerasını detaylı şekilde inceleyip, şehir kameralarından takip yapan, görgü tanıklarının ifadesine başvuran polisler şüpheli 26 yaşındaki Emre V.'nin en son Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde görüldüğünü belirledi. Çember daraltılıp tüm ekipler bölgeye yoğunlaştırıldı. Polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışan Emre V. ormanlık alanda nefes kesen operasyonla gözaltına alınıp sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gasp edilen 8 bilezik de polis tarafından ele geçirildi.



“Borcum vardı, çıkmaza girdim”

Şüpheli Emre V. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, ifadesinde, “Borcum vardı, çıkmaza girdim. Bu yüzden soygun yapmaya karar verdim” dediği öğrenildi.