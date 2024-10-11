Gram altın, kuyumcularda 2642.40 TL’den alınırken, satış fiyatı 2642.70 TL olarak işlem görüyor. Serbest piyasa fiyatlarına göre gram altın, 3067 TL’den alıcı buluyor.

22 ayar altın ise 2920.32 TL’ye yükselirken, alış fiyatı 2757.90 TL oldu. 14 ayar altın fiyatları da %0.57 artarak 2487.80 TL’den satılıyor.

Çeyrek altın, eski tipte 4883 TL’den alınırken, yeni çeyrek altın 5005 TL’den satılıyor. Yarım altın 9857 TL, tam altın ise 19938 TL seviyesine çıkarak %0.72 oranında bir yükseliş yaşadı.