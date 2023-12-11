30 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan dev geri dönüşüm şirketi, mali sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Küresel ekonomik krizin yarattığı zorluklar, ABD merkezli Strategic Materials (SMI) şirketini etkileyerek iflas kararı almasına sebep oldu. Yüzlerce çalışanın işsiz kalacağı bu süreçte, şirketin uzun yıllara dayanan deneyimi ve geri dönüşüm faaliyetleri de sona ermiş durumda.

Geri dönüşüm sektöründeki önemli aktörlerden biri olan SMI, uzun yıllar boyunca çevresel sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm konularında öncü bir rol üstlenmişti. Ancak küresel ekonomik dalgalanmaların etkisiyle karşılaşan şirket, varlığını sürdürebilme mücadelesinde başarısız oldu.