İnegöl Belediye Spor Kulübü dağcılık ve atletizm branşı sporcuları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Uludağ zirve tırmanışı gerçekleştirerek şehitlerimizi burada yaptıkları dualarla andılar.

İnegöl Belediye Spor Kulübü dağcılık ve atletizm branşı sporcuları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Uludağ zirve faaliyeti gerçekleştirdi. Zorlu tırmanışta zirvede yapılan dualarla şehitlerimiz anıldı. Aynı zamanda Kastamonu’da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında yapılan yol bisikleti yarışında da İnegöl Belediye Spor Kulübü DOSTUM sporcusu Cüneyt Özendik 3’üncü oldu.

DAĞCILAR YÜRÜYEREK, ATLETİZMCİLER KOŞARAK ZİRVEYE ÇIKTI

16 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen etkinlik, sabah 09.00’da Uludağ Oteller Bölgesinden başladı. Saatlerde 12.30’u gösterdiğinde sporcular zirveyi gördü. Atletizm sporcuları koşarak, dağcı sporcular ise yürüyerek performans sergilediler. Bursa’dan farklı dağcılık kulüplerinin de katıldığı faaliyette zirve töreni sonrasında saat 17.15’te faaliyet oteller bölgesine dönüşle sonlandı.

YOL BİSİKLETİ YARIŞMASINDA TÜRKİYE 3’ÜNCÜSÜ İNEGÖL’DEN

Öte yandan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları kapsamında Kastamonu’da “15 Temmuz Şehitlerini Anma Yol Bisikleti Yarışı” gerçekleştirildi. Yarışmaya İnegöl’ü temsilen katılan İnegöl Belediye Spor Kulübü Master sporcusu Cüneyt Özendik, 3’üncü olmayı başardı.