Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı Mayıs celbi kapsamında silah altına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı. Yapılan duyuruda, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında askere alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sevk tarihlerinin belli olduğu bildirildi. Sonuçlara e-Devlet sistemi, askerlik şubeleri ya da MSB Mobil uygulaması üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

Yayımlanan takvime göre:

Yedek subay/astsubay adayları ve birinci grup erlerin sevk tarihi 8 Mayıs 2025 ,

İkinci grup erlerin sevk tarihi 12 Haziran 2025 ,

Üçüncü grup erlerin sevk tarihi ise 10 Temmuz 2025 olarak belirlendi.

Birinci grup yükümlüler, sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından sevk belgelerini almaya başlayabilecek. İkinci ve üçüncü grupta yer alanlar ise sevk tarihlerinden 10 gün önce itibarıyla belgelerini e-Devlet’ten ya da askerlik şubelerinden temin edebilecek.

Askerlik yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

28 Şubat 2025 tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini tamamlayan adaylar, T.C kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulama yapabilecek. e-Devlet şifresi olmayan adaylar, kimlik belgeleriyle en yakın PTT şubesinden şifre temin edebilirler.