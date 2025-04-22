Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 yılı için vekaletle kurban kesim bedellerinin yurt içi için 13.500 TL, yurt dışı için ise 5.450 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 2025 Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kurban ibadetinin kökeninin Hz. Adem’e kadar uzandığını ve insanlık tarihiyle aynı geçmişe sahip olduğunu ifade etti.

Bütün ibadetlerde olduğu gibi kurbanda da asıl olanın takva olduğunu belirten Erbaş, "Bir ibadet olması yönüyle kurban hem öz hem de biçim bakımından derin anlam ve hikmetler barındırmaktadır. Bu yüzden özü ve biçimsel özelliği detaylı biçimde dini kaidelerle belirlenmiştir. Dolayısıyla kurban yerine başka bir ibadetin ikame edilmesi doğru değildir. Kurban kesmek yerine kurbanın parasını dağıtmak, fakirlere gıda yardımı yapmak veya namaz kılıp oruç tutmakla hiç kimse kurban yükümlülüğü yerine getirilmiş olmaz. Bu gibi yaklaşımların İslam'dan referans bulması mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

"TDV dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine yardım elini uzatmaktadır"

Erbaş, kurban ibadetinin Müslümanları Allah’a yaklaştırarak birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirtti. Bu bağlamda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın, herhangi bir ayrım yapmaksızın dünyanın ihtiyaç duyulan her bölgesine yardım eli uzattığını ve birçok alanda iyilik faaliyetleri yürüttüğünü ifade etti. Dil, din, ırk, mezhep ve meşrep farkı gözetmeksizin yapılan bu yardımlar sayesinde Müslüman azınlıklar, savaş, işgal, afet gibi zorluklara maruz kalanlar, yoksullar, kimsesizler ve çaresizler için bir umut ve sevinç kaynağı olduklarını vurguladı.

Türkiye Diyanet Vakfının yarım asırlık tecrübesi, deneyimli kadrosu, üstlendiği sorumluğun bilinci ve hizmet anlayışıyla faaliyet gösterdiği diğer alanlarda olduğu gibi vekaletle kurban kesimi konusunda da örneklik teşkil ettiğinin altını çizen Erbaş, "Afrika'dan Asya'ya, Uzak Doğu'dan Güney Amerika'ya hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize uzanan bu iyilik organizasyonu yüce dinimiz İslam'ın evrensel hakikatlerinin ve Müslüman kimliğinin dünyaya tanıtılması bakımından da büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Geçen yıl 1 milyon 50 bin Filistinliye kurban eti ulaştırıldı"

Vakfın milletin kurban vekaletlerini emanet bilinci ve büyük bir hassasiyetle yürüttüğünü ve İslam'ın esaslarına uygun olarak yerine getirdiğini ifade eden Erbaş, "Geçtiğimiz yıl vakfımıza emanet edilen 747 bin 52 hisse kurban, yurt içinde 81 ilde, yurt dışında 78 ülke ve 348 bölgede kesilerek aralarında 1 milyon 50 bin Filistinli kardeşimizin de bulunduğu toplam 34 milyon 737 bin 918 kişiye ulaştırıldı. 1993'ten bugüne kadar vakfımıza emanet edilen 5 milyon 409 bin 310 hisse kurban, büyük bir titizlikle kesilerek dünyada milyonlarca ihtiyaç sahibine bayram sevinci yaşattı." dedi.

Yurt içi ve yurt dışında kurban bedeli belli oldu

Bu yıl da Kurban Bayramı'nda "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla daha fazla insanın yüzünü güldürmek için büyük bir gayretle çalışacaklarını belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"2025 yılı Vekaletle Kurban Programımız kapsamında 81 il ve 922 ilçemiz başta olmak üzere yaklaşık 80 ülkenin 365 bölgesinde kesim yapılmasını, ayrıca Filistin kurbanlarının da başta Gazze'deki mazlumlar olmak üzere Filistin'e ulaştırılmasını hedefliyoruz. 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlenmiştir."

Kurban bağışı nasıl yapılır?

Erbaş, hayırseverlerin bağışlarını "www.tdv.org" ve "bagis.tdv.org" internet siteleri, TDV mobil bağış uygulaması, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirebileceklerini açıkladı. Yurt dışında yaşayan vatandaşların ise vekaletlerini, bulundukları ülkelerdeki din hizmetleri müşavirlikleri, ataşelikler, koordinatörlükler, cami dernekleri ve din görevlileri aracılığıyla Türkiye Diyanet Vakfı’na ulaştırabileceklerini belirtti.

Kurban Bayramı ne zaman başlayacak?

2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayramdan bir gün önce, yani arefe günü, 5 Haziran Perşembe idrak edilecek. 6, 7, 8 ve 9 Haziran tarihleri ise bayram tatili kapsamında olacak. Dört gün sürecek olan Kurban Bayramı tatili, 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.