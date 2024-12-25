Gram altın, alış fiyatı 2.977,17 TL ve satış fiyatı 3.020,23 TL olarak işlem görüyor.

22 ayar altın ise 2.875,36 TL alış ve 2.920 TL satış fiyatıyla işlem görmekte. Aynı şekilde, 14 ayar altının alış fiyatı 1.615,42 TL olarak kaydedilirken, %0,12 oranında 2,97 TL’lik bir yükseliş söz konusu.

Çeyrek altın fiyatları ise dikkat çekiyor. Yeni çeyrek altın 4.928 TL’den, eski çeyrek altın ise 4.898 TL’den satışa sunuluyor. Yarım altın, 9.856 TL ile %0,15 oranında 15 TL değer kazandı. Tam altın ise 19.636 TL’den işlem görüyor.