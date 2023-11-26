Bursa'da geçtiğimiz üç gün boyunca kayıp olan Furkan Kocabaş'ın ölümü, merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi'nde bulunan bir barakada ortaya çıktı. Olay, gece saat 00.15 civarında meydana geldi. Mahalle sakinleri, barakadan yükselen silah sesleri üzerine durumu hemen 112 Acil Servisi'ne bildirdi. İhbarın ardından polis ve sağlık ekibi, hızla olay yerine sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekibi ise ilk incelemelerini gerçekleştirdi. Barakada bulunan genç bir bireyin başından vurulmuş şekilde öldüğü belirlendi. Yapılan araştırmalar sonucunda, 23 yaşındaki Furkan Kocabaş'ın üç gün önce kaybolduğu tespit edildi. Ancak olay yerinde silah izine rastlanmadı.

Furkan Kocabaş'ın cansız bedeni, 23 Kasım tarihinde kaybolduktan sonra bulunduğu barakadan çıkarılarak Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis ekipleri, şüpheli ölüm olayıyla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.