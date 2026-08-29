Ağustos ayı, millî bayramlarımızın yanı sıra uluslararası öneme sahip pek çok özel günü ve haftayı barındırır. Ayın en önemli resmî tatili 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 26-30 Ağustos Zafer Haftası'dır.

Tabi bu ay içinde özel gün ve haftalar mevcut ancak bizi ilgilendiren, 26 Ağustos Zafer haftası ve akabinde 30 Ağustos Zafer Bayramıdır.

Gelin önce bu ay içinde yer alan önemli günler ve Haftalar nelerdir. Önce bir ona bakalım sonra yazımıza kaldığımız yerden devam ederiz:

2 Ağustos: Dondurma Günü. 3 Ağustos: Dünya Karpuz Günü. 4 Ağustos Çalışan Bekâr Bayanlar Günü. 5 Ağustos: Kız kardeşler günü. 6 Ağustos: Dünya Temiz Nefes Alma Günü. 7 Ağustos: Deniz Feneri Günü. 8 Ağustos: Dünya Bowling Mutluluğu Kutlama günü. 9 Ağustos: Dünya Kitapseverler Günü. 10 Ağustos: Dünya Aslanları Koruma Günü. 12 Ağustos: Dünya Gençlik Günü. 15 Ağustos: İbni Sina Haftası (15-21 Ağustos) 16 Ağustos: Türklerin Anadolu’da İlk Fetih Günü ve Hacı Bektaş’ı Veli’yi Anma Günü ve Haftası (16-23 Ağustos) 17 Ağustos: 1999 Gölcük Depremi Anma Günü. 19 Ağustos. Dünya İnsani Yardım Günü ve Dünya Fotoğrafçılık Günü. 26 Ağustos: Mevlid Kandili ve Malazgirt Zaferi. 30 Ağustos: Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü.

Yukarıda belirttiğim gibi bizi ilgilendiren en önemli gün ve Haftaların başında 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 26-30 Ağustos Zafer Haftası ile Türk Silahlı Kuvvetleri Günü. Kutlamalarının yanı sıra yine bu günün gecesi Mevlid Kandili sebebi ile önem taşımaktadır.

Bir milletin kaderini tayin eden ve Kurtuluş Savaşının sonuna doğru yani 30 Ağustos günü Ülkemizden çıkarılan düşmanların sonrasında büyük bir zafere imza atan başta Baş Kumandan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkemizin bağımsızlığı uğrunda savaşarak canını veren kahraman Türk askeri ve gazilerine şükranlarımızı sunarız.

Mekânınız Cennet olsun ey kahraman Türk evladı.

Bize emanet ettiğiniz bu kutsal toprakların bekçileri olarak ilelebet’e koruyacağız.