Borsada yaşanan durgunluk, son aylarda 350 binden fazla genç ve küçük yatırımcının borsayı terk etmesine neden oldu. Bu kaçışın ardında, İsrail ve Hamas arasındaki savaşın borsayı baskılaması etkili oldu. Yatırımcılar, savaşın yarattığı belirsizlik ortamında borsanın yükseleceğine dair olan inançlarını kaybettiler. Bu durum, genç ve küçük yatırımcıları, alternatif yatırım araçlarına yönlendirdi.

Borsadan çıkan yatırımcılar, mevduat faizleri ve hisse fonları gibi daha stabil ve güvenilir finansal araçlara ilgi göstermeye başladı. Özellikle piyasadaki anlık dalgalanmalardan etkilenen genç yatırımcılar, borsadaki durgunluğun etkisiyle portföylerini çeşitlendirmek adına bu yönlere kaymaya başladılar.

Uzmanlara göre, borsadaki bu kaçışın temel sebeplerinden biri olarak İsrail-Hamas çatışması belirtiliyor. Ancak piyasadaki dinamiklerin değişkenliği göz önüne alındığında, yatırımcıların tercihlerindeki değişimde birden fazla etkenin rol oynadığı ifade ediliyor. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, "Son 4 aylık süredeki yükseliş de yerini çıkışa bırakmış oldu. Savaş fiyatlamasıyla birlikte 8 bin 562 en yüksek seviyesinden 7 bin 300'lere kadar borsanın düşüş yaşadığını gördük. Özellikle bu savaş fiyatlamasıyla yatırımcının ciddi tedirginlik yaşadığını gördük" ifadelerini kullandı.