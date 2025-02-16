Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri tarafından operasyonlar düzenlendi. Bu kapsamda Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Gaziantep ve daha birçok ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Yakalanan şüphelilerin, FETÖ’nün "Askeri Mahrem Yapılanması" ve "Öğrenci Yapılanması" içinde faaliyet gösterdiği, örgüt üyeleriyle ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurduğu ve örgüte ait hücre evlerinde saklandığı tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin ByLock kullanıcısı olduğu, kamu sınavlarına örgüt evlerinde hazırlandığı ve mülakatlarda avantaj sağlamak amacıyla kodlandığı belirlendi.