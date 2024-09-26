İçişleri Bakanlığı’nın bir süredir yürüttüğü 'Kuyu' operasyonlarının 29'uncusu, Jandarma tarafından "KUYU-29" adıyla gerçekleştirildi.

Muğla, Trabzon, Antalya ve İzmir'de eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlar sonucu, suç örgütünün çökertildiği ve örgüt üyesi 14 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin Muğla’nın Menteşe ilçesindeki bazı iş yerlerine zor kullanarak baskı yaptığını ve örgütün Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Yaralama, Uyuşturucu İmal ve Ticareti, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ile Nitelikli Yağma gibi suçlarla bağlantılı olduklarını belirtti.

Operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, bir miktar uyuşturucu madde, çok sayıda cep telefonu, çeşitli senetler, ruhsatlar, plaka, POS cihazı ve hard diskler ele geçirildi.