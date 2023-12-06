Aydın'da 4 yıldır haber alınamayan 50 yaşındaki emekli işçi Mehmet Akkan'ın ölümü, cinayet şüphelileriyle çözüldü. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akkan'ın kaybolması üzerine özel bir ekip oluşturdu.

Polis, Akkan'ın emekli maaşının çekilip çekilmediğini araştırdı. Denizli'den çekilen maaşın sahibi olarak Osman Çiftçi'nin belirlenmesi, polisin dikkatini çekti. Çiftçi, Denizli'nin Honaz ilçesinde yakalanarak sorguya alındı. Emekli maaşını 3 yıl boyunca düzenli olarak çeken Çiftçi, polise verdiği ifadede korkunç cinayeti itiraf etti.

Çiftçi'nin ifadesine göre, 2019 yılında Akkan ve arkadaşı Enver Çaylak ile birlikte Denizli'nin kırsal bir bölgesine içki içmeye gitmişlerdi. Çiftçi, aralarındaki husumet nedeniyle Akkan'ı başına sopayla vurarak öldürdüğünü ve cesedi Enver Çaylak ile birlikte gömdüklerini açıkladı.

Polis ekipleri, Çiftçi'nin tarif ettiği alanda gerçekleştirdikleri kazı çalışmalarında, insan kemikleri ve Akkan'a ait olduğu değerlendirilen kıyafet parçalarını buldu. Bu bulgularla birlikte, cinayeti işleyen şüphelilerden Osman Çiftçi ile arkadaşı Enver Çaylak tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.