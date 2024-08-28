Ziraat Bankası'nın eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, ekonomiye dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Babuşçu, "Nisan ayında yeni 500 ve 1000 TL'lik banknotların piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ancak bu adım yeterli değil. Uluslararası standartlara göre, 2 bin 500 ve 5 bin TL'lik banknotların da çıkarılması gerekiyor" dedi.

Babuşçu, geçmişe göre 4 bin TL'lik bir banknotun çıkarılması gerektiğini, ancak AKP hükümetinin son iki yıldır yeni banknot çıkarma kararını ertelediğini belirtti. Bunun sebebinin, büyük banknotların çıkarılmasının enflasyonist bir ortamda yaşandığını göstermesi olduğunu, dolayısıyla hükümetin bu durumu kabul etmek istemediğini açıkladı.

İddiasını tekrarlayarak 500 ve 1000 TL banknotların çıkacağını yineledi.