Ümraniye Belediyesi, Gülden Soyak Engelliler Merkezi’nde her ay iki kez düzenlenen ahşap boyama etkinlikleri sayesinde yaşlılar, sosyalleşme ve becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Ümraniye Belediyesi, Gülden Soyak Engelliler Merkezi’nde yaşlı bireyler için düzenlediği iş uğraş terapisi kapsamında dikkat çeken ahşap boyama atölyeleri gerçekleştiriyor. Her ay iki kez düzenlenen bu etkinlikler, sosyal izolasyon yaşayan ve günlük aktivitelerde zorlanan yaşlıları bir araya getirerek, hem sosyalleşmelerini hem de fiziksel ve bilişsel becerilerini geliştirmelerini sağlıyor. Bu sayede, katılımcılar ürettikleri eserleri görmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Ayrıca, toplumsal katılımları artan yaşlı bireyler, sosyal çevrelerini genişletme ve yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı buluyor. Ahşap boyama atölyeleri, katılımcıların zihinsel ve fiziksel sağlığını olumlu yönde etkileyerek toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor.