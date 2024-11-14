Çanakkale Bienal İnisiyatifi (CABİNİN) tarafından düzenlenen 9. Çanakkale Bienali sona erdi.ÇANAKKALE (İGFA) - 13 farklı mekâna yayılan sergiler, yan etkinlikler ve iş birlikleriyle zengin bir deneyim sunan ve Dardanel’in ana destekçiliği ile gerçekleştirilen 9. Çanakkale Bienali ana sergileri sona erdi.

Troya Müzesi, ASTİM Kollektifi, MAHAL Sanat, Korfmann Kütüphanesi, Bordo Bina ve Çanakkale kent merkezinde farklı mekanlara yayılan, bu yıl ilk kez kent merkezinin dışına çıkarak Assos, Küçükkuyu gibi alanlardaki sanat ve kültür yapılanmalarında da yaygınlaşan bienalin ana sergileri günümüz sanatının farklı toplum kesimleriyle buluşması için etkileşimli bir platform oluşturdu.

CABININ – Çanakkale Bienali İnisiyatifi kurucusu Seyhan Boztepe’nin Genel Sanat Yönetmenliğini üstlendiği 9. Çanakkale Bienali, Alper Akyüz, Burak Topçakıl, Deniz Erbaş, Didem Çapa, Ebru Nalan Sülün, Hakan Yılmaz, Rüstem Aslan, Thouli Misirloglou, Ulrika Flink ve Zihni Tümer’in dahil olduğu kurulunun önerileri doğrultusunda şekillenen sanatçı ve sergi projeleriyle çoğulcu ve kapsayıcı bir içerikle gerçekleşti.

9. ÇANAKKALE BİENALİ SANATÇILARI

Çanakkale Bienali’nin 9. edisyonunda toplam 55 sanatçının resim, fotoğraf, seramik, cam, desen, video gibi konvansiyonel sanat pratiklerinin yanı sıra yeni medya, dijital etkileşim, immersive teknolojilere dair geniş yelpazede bir kavramsal ve görsel evren vardı. Bu edisyonda 22 sanatçının bienale özgü ve Çanakkale’den ilham alan yeni üretimleri ilk kez sanatseverlerle buluştu. 9. Çanakkale Bienali sergileri çeşitli sanatsal üslupların, farklı kuşaklardan sanatçıların ve yenilikçi yaklaşımların bir aradalığından oluşan, Çanakkale’nin kültürel bağlamıyla diyalog halindeki kavram, biçim ve içerik çeşitliliğiyle ziyaretçilerine özgün bir deneyim yaşattı.

9. Çanakkale Bienali, zengin etkinlik programıyla bu yıl da sanat tutkunlarının gözdesi oldu

Kapsayıcılık, etkileşim ve diyaloğu önceleyen, kolektif bir süreçle tasarlanan 9. Çanakkale Bienali etkinlik programıyla da izleyiciler için özgün bir deneyim alanı kurguladı. Özellikle sanata ve yaratıcı endüstrilere ilgi duyan gençleri odağına alan söyleşi, konser, performans, atölye ve gösterimler yoğun ilgi gördü.

9. Çanakkale Bienali’nin 6 hafta süren ve büyük beğeni toplayan ana sergileri sona erdi fakat 20 Eylül’de Klasik Keyifler konseriyle start verilen bienal etkinlikleri Kasım ayında da devam edeceği öğrenildi.