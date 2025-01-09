Gram altın, saat 09:31 itibarıyla 3.028,41 TL alış ve 3.069,67 TL satış fiyatıyla işlem görürken, ons altın 2.660,50 dolar alış ve 2.660,90 dolar satış fiyatıyla değer kaybetti.

22 ayar altın 2.767,38 TL alış ve 2.922,11 TL satış fiyatıyla işlem görürken, 14 ayar altın ise 1.644,23 TL alış ve 2.489,08 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor.

Çeyrek altın, 4.961 TL satış fiyatına sahipken, eski çeyrek altın 4.884 TL’den alıcı buluyor. Yarım altın 9.921 TL, tam altın ise 19.781 TL alış fiyatıyla işlem görüyor. Tam altın satış fiyatı 19.951 TL olarak kaydedilirken, yüzde 0,05’lik bir düşüşle 9 TL değer kaybetti.