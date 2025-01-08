Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Galatasaray, Başakşehir’i ağırlarken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı kaydetti. Müsabakanın 74. dakikasında Roland Sallai’nin sağ kanattan yaptığı ortada, Michy Batshuayi’nin kafa vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer topu çeldi. Kale önünde yükselen topu Abdülkerim Bardakcı boş kaleye göndererek durumu 2-2’ye getirdi.

30 yaşındaki futbolcu böylece kupada ilk golünü kaydederken, bu sezon gol sayısını da 3’e çıkardı. Abdülkerim ligde Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında da gol sevinci yaşadı.

Maçta 11’de görev alan Abdülkerim Bardakcı 90 dakika sahada kaldı.