Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğü ve derinliği ile ilgili ilk verileri açıkladı. Depremin ardından bölgedeki vatandaşlar, artçı sarsıntılardan endişe duyarak dışarıda beklemeyi tercih etti.

Uzmanlar, depremin etkilerini azaltmak için yapılması gereken hazırlıklar ve önlemler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Adana ve çevresindeki yerleşim yerlerinde hasar tespit çalışmaları başlatılırken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kozan bölgesinde yaşanan bu sarsıntılar, bölgedeki sismik aktivitenin arttığını gösteriyor. Depremlerin sıklığı, yerel yönetimlerin ve acil durum ekiplerinin hazırlık düzeyini gözden geçirmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. Halkın güvenliği için gerekli önlemlerin bir an önce alınması bekleniyor.