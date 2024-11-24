Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman ziyaretinde 6 Şubat depremlerinde evi yıkılan 3 çocuk babası sınıf öğretmeni Şemsettin Güler’i yeni evinde ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Adıyaman’da yaşayan ve yaklaşık 34 yıldır sınıf öğretmenliği yapan Şemsettin Güler’in evi Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Çok sayıda akrabasını depremde yitiren Şemsettin Güler ve ailesi, bir süre önce Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Örenli Mahallesi’nde inşa edilen yeni evlerine yerleşti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman programı kapsamında 3 çocuk babası Güler’in yeni evine misafir oldu.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre öğretmen Güler’in 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Bakan Kurum, “Tüm öğretmenlerimizi seviyoruz. Allah, onları başımızdan eksik etmesin. Sizin nezdinizde, tüm Türkiye'deki, Adıyaman'daki öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum. Ev yapılır, yol yapılır, alt yapı yapılır, hastane yapılır ama eğitim vermek, bir insanı yetiştirmek hepsinden daha değerlidir. Allah sizden razı olsun. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, sohbet sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek, bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Şemsettin öğretmenimiz yılların emektarı.Adıyaman’da konteynerkentten sonra geçtiği TOKİ Örenli konutlarında ziyaret ettik ailesini. Eksikleri var mı sorduk. Sohbet ettik. Öğrencilerini, mesleğini gururla anlattı; dinledik. Her bir öğretmenimiz kıymetlimiz. Her zaman… pic.twitter.com/3UBbpyfJ5B— Murat KURUM (@murat_kurum) November 24, 2024

“BİR İNSANIN HAYATINA DOKUNMAK ÇOK FARKLI”

Borsa İstanbul İlkokulu’nda görev yaptığını söyleyen Güler, sınıf öğretmenliğini çok sevdiğini dile getirerek, "Öğrencilerim bu yıl beşinci sınıfa geçti. Okulumuzda güçlendirme olduğu için biz de başka okula geçtik. Tabi öğrenciler bu arada bizi biraz özledi. Görür görmez hemen kucaklaşmaya çalışıyorlar. İlkokul sınıf öğretmeni olmak çok güzel. Öğretmenlik çok kutsal bir meslek. Bir insanın gelecekle ilgili hayatına küçük bir dokunuşta bulunmak çok farklı bir şey" dedi.

Ziyarette Güler ailesi Bakan Kurum’un depremin ilk anından itibaren Adıyaman’da olduğunu ve tekrar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanmasının Adıyaman için bir şans olduğunu ifade etti.