Ak Parti’nin seçim öncesi belirlediği bu üst kurulun başkanlığı ise Genel Başkan Vekilliği görevi yapan Bursa Milletvekili Efkan Ala’ya verildi. Üst kurulda ki diğer 6 isim ise şunlar…

Bursa Milletvekili Efkan Ala’ya kritik görevler verilmeye devam ediyor. Ülke genelinde en iyi adayları seçmenin önüne çıkaracak ekibin başına getirilen Bursa Milletvekili Efkan Ala, 6 kişilik diğer üst kurul üyeleriyle çalışmaların startını verdi.

Kurulda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın A takımı isimlerinden Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Ar-ge Başkanı Mustafa Şen, Tanıtım Medya Başkanı Hamza Dağ, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Genel Sekreter Fatma Şahin yer alıyor.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa Büyükşehir ve ilçelerinde aday adayı olanlar ile doğal aday statüsünde ki belediye başkanları arasında değerlendirmeler yapılacak. Gerek anketler gerekse de teşkilat mensupları ile yapılacak görüşmeler sonrasında her seçim bölgesinde alternatifli 3 ismin Cumhurbaşkanına masasına konulması bekleniyor.

Kasım ve Aralık ayları adayların belirlenmesi noktasında en kritik aylar olacak. Özellikle büyükşehir belediyeleri ile bazı illerin belediye başkan adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlenmesi bekleniyor.