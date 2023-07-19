İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan arasında yaşanan sosyal medya atışmasına AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Orhan Samast’ta katıldı.

İyi Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından AK Parti İl Binası önünde düzenlenen basın açıklaması sırasında yaşanan arbede dün basında geniş yer aldı. Bu olayı değerlendiren AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Orhan Samast, sosyal medya hesabından ilginç bir yorum yaptı.

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Orhan Samast yaptığı paylaşımda şu ifadelere verdi;

“Milletimizin Mecliste ve Cumhurbaşkanlığı’nda sorumluluğu neden AK Parti’ye verdiğinin somut bir kanıtını bu videoda izleyebilirsiniz. Taze vekillerin bu yaptığı bir yandan akıl tutulması diğer yandan AK Parti il binası kapısına dayanmaları çarenin hangi kapıda olduğunun kanıtı. Netice olarak milletimiz herkesten sorumlu siyaset beklemektedir. Tabi muhalefetten de.”