Konu ile ilgili açıklama yapan Akhisar Spor Başkanı Menderes Acar, “Öncelikler tüm ilçe vatandaşlarımızın Ramazan ayını tebrik ediyorum. İnşallah Rabbim bizi bayrama kavuştursun. İnegöl’de bildiğiniz üzere önemli spor kulüplerimiz var. Bizler de bu nadide ilçenin önemli spor kulüplerinden biriyiz. Akhisar’ımızın köklü bir tarihi var. Ve bizlerde bunun bilinci ile yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Akhisar Spor olarak birçok branşta resmi müsabakalara çıkarak, Akhisar’ın ismini sadece Bursa değil, Türkiye genelinde duyurmak istediklerini belirten Acar, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Yaz spor okulları düzenledik. Yüzlerce çocuklarımız ile bir araya geldik. Çevremizdeki kardeşlerimizden bazı talepler aldık. Bildiğiniz gibi farklı branşlar ile Akhisar’daki gençlere hizmet etmek için çok güzel projelere imza attık. Bunların neticesinde de uzun süre uğraş verdiğimiz Akhisar Spor Voleybol Takımı’mızı artık resmileştirdik. Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan takımımızın bu hafta Perşembe günü ilk resmi müsabakasına da çıkacak. İnşallah bizler için hayırlı bir sezon olur ve bir üst lige yükseliriz. Amacımız tüm branşlarda kendimizi geliştirerek Akhisar’ın ismini sadece Bursa’ya değil, tüm Türkiye’ye duyurmak. Bunu inşallah başaracağız.”