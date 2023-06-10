2018 yılında hizmete açılan Ayçiçeği Masal Parkı’nın işletmenin yeniden ihaleye verilmesi nedeniyle tamamen kapatılmasına Akhisar Mahalle sakinleri tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, ailelerin ve çocukların bölgede tek nefes alacağı ve sosyalleşeceği yerin ihale nedeniyle kapatılmamasını istiyor.

2018 YILINDA HİZMETE AÇILDI

İnegöl’ün hızla gelişen bölgesi Akhisar Mahallesinde etrafı sur şeklinde duvarlarla çevrili Ayçiçeği Masal Parkı, içeride çocuklar için adeta bir masal dünyası barındırıyor. Türk büyüklerini tanıtan figürlerin, yetişkinler ve çocuklar için kafeterya ve oturum alanlarının, adrenalin parkurunun, vitamin kafenin yer aldığı Ayçiçeği Masal Parkı hem eğlendiriyor hem de çocuklara tarihimizi öğretme görevini üstleniyor.

SADECE BİR PARK DEĞİL

Mahalle sakinleri Ayçiçeği Masal Parkının sadece bir park değil, hem ailelerin hem de çocukların bölgede tek nefes alacağı ve sosyalleşeceği yer olduğunu belirterek, “İhale nedeniyle bu parkın kapatılması yanlış. 2 tane görevli buraya gönderilirse park yeniden açılabilir. Kafeteryanın kapalı olması bu güzel parkında kapalı olmasını gerektirmez. Çocuklarımızla buraya gelip en azından hafta sonları güzel vakit geçiriyoruz. Yetkililerden buranın bir an önce açılmasını istiyoruz” dediler.

İnegöl Belediyesi tarafından 2018 yılında hizmete açılan Ayçiçeği Masal Parkında, Türk büyüklerimizi anlatan figürlerin yanı sıra 1890 m2’lik adrenalin parkuru, vitamin kafe, kapalı alanlar, süs havuzları ve kuru havuzlar da bulunuyor.

Haber merkezi