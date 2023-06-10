Orhaniyespor Bilim Takımı İnegöl'de ilklere imza atmaya devam ediyor.

Konuyla ilgi bir açıklama yapan Orhaniyespor Bilim Takımı sorumlusu Özgür Gürbüz yaptığı açıklamada;

Kentin kalitesini her ekonomik skaladan çocuklarının aldığı eğitimin çeşitliliği belirler şiarı ile çıktığımız yolda, Orhaniyespor camiasının kentimizin çocuklarının doğru yetişmesi adına verdigi kıymetli destek ve özverili çalışma ile ulusal bir organizasyon yapacak düzeye geldik, bügün başlayan

10 farklı İl 145 sporcunun katılımı ile Orhaniyespor Satranç Takımımızın düzenlediği Egekur Mühendislik sponsorluğu, Okyanus Kolejinin ev sahipliği ile 2 gün sürecek olan turnuva kentimize ve kentimizin satranç severlerine armağan olsun. dedi.

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