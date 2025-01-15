AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy arasında çıkan tartışma, hızla tırmanarak sertleşti.

Ersoy'un “Kaşını gözünü oynatma” şeklindeki çıkışına, Üzüm “Haddini aşıyorsun, kendine gel” diyerek karşılık verdi. Ersoy'un ardından “Sana haddimi aştırırım. Otur oturduğun yere” sözleriyle gerginlik arttı. Protokol üyelerinin müdahalesiyle olay fiziksel çatışmaya dönüşmeden engellendi.

Kayserispor ve Samsunspor arasında geçen mücadele, tribünlerdeki gerginlik nedeniyle bir süre unutuldu. Özellikle protokol üyelerinin, siyasi tartışmaların spordan bağımsız tutulması gerektiği yönündeki açıklamaları da dikkat çekti.