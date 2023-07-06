Akrep burcu özellikleri ile özellikle daha çok kendi ayakları üzerinde duran kişiliklere hitap etmektedir. Sabit, negatif ve su grubunda bulunan akrep burcu insanları renk olarak siyah ve canlı kırmızıya daha yakındırlar. Şanslı sayıları 9 olan akrepler, global dünyanın avantajlarını sonuna kadar yaşamak isteyen farklı kişiliklere sahiptirler.

Şanslı günleri salı olan akrep insanlarının genellikle en sevdiği çiçekler ateş çiçeği, kırmızı gül ve kırmızı karanfil olarak bilinmektedir.

Akrep Burcu Özellikleri Nelerdir?

Akrep burcunun özellikleri arasında en önemlileri aşağıda listelerken, kadın ve erkek akrep burçlarının yanı sıra ortak özellikleri de bir arada sunmaya çalıştık. İstisnalar hariç akrep burcu olan kişiler genel manada aşağıdaki özellikleri taşırlar.

Akrep Burcunun Kişisel Özellikleri

Akrep burcuna mensup olan kişiler hayata tutkuyla bağlanan ve bunu doyasıya yaşayan kişiler olarak bilinirler. Daha çok arzularının peşinde giden akrep insanları hayatta hiçbir işlerini yarım bırakmamaya dikkat ederler. Başladıkları bir işi bitirme konusunda kararlı olmaları akrep burcu özellikleri arasında yer alır.

Her zaman kendilerine olan güvenleri ve gücü temsil etmelerini onların gözlerine bakarak dahi anlayabilirsiniz. Başkalarına olan duygularını aktarabilmek konusunda oldukça yetenekli olan akrepler, duygularının esiri olduklarında ise oldukça tehlikeli yapıya bürünürler. Başkalarıyla yaşamış oldukları problemler konusunda akreplere daha fazla dikkat etmek gerekir. Çünkü özellikle haklı olduklarına inandıkları zaman uzlaşıcı bir yapıda değildirler.

Her zaman için ağır başlı olmalarıyla bilinen akrep burcu insanları, kendilerini aşağılamaya çalışan insanlara en büyük dersi başarıya ulaşarak verirler. Çalışma hayatında son derece sabırlı ve azimkâr olan akrepler, yenilgiyi kolay kabul etmeyen yapıları ile de dikkat çekerler. Birçok akrep kendisini kişisel gelişim anlamında yetiştirmiştir. Özellikle basit konularda son derece ustalıkla hareket ederek, muhteşem sunum yapmaları ile öne çıkarlar.

Akrep Burcu Fiziksel Özellikleri

Akrep burcu insanlarının fiziksel yapıları diğer burçlara göre biraz daha dikkat çekicidir. Daha çok uzun boylu ya da en kötü ihtimalle orta boylu olan akrep kadın ve erkekleri, genellikle düzgün fizikleri ile dikkat çekerler.

Yuvarlak yüz hatlarının yanı sıra göz çevresi de oldukça ilgi çekicidir. Gözlerine gelince birçoğunun en fazla dikkat çekici yanı olarak bilinir. Bakışları son derece etkileyici olan akrepler, ideal kiloya yakın seviyede oldukları için fiziksel görünüm açısından sağlıklı bir görüntü ortaya koyarlar. Akrep insanlarının fiziksel ve sağlıksal olarak en kötü yanları, kronik hastalıklara daha yatkın yapıda olmalarıdır.

Akrep Burcu Kadını Özellikleri

Akrep burcu özellikleri arasında özellikle kadınların kendi ayakları üzerinde durma eğilimleri öne çıkmaktadır. Genel olarak akrep kadınları için aşırılıktan hoşlanan tipler olduğunu söylemek mümkündür. Kendileri için yapılacak yorumlara kapalı olan akrep kadınları, yüksek özgüven sahibi oldukları için bazen egolu olarak hissedilebilirler.

Akrep kadını özellikleri arasında güçlü erkekleri kendilerine partner olarak tercih etmeleri öne çıkıyor. Karakter olarak güçlü oldukları için ilişkilerinde de güçlü erkeklerden hoşlanırlar. Son derece zevkli yönleri bulunan akrep kadınlarının imkânsız şeylerden hoşlanmaları da bilinen bir gerçektir.

Onlar için eve kapanık tipler olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü akrep kadınları daha çok çalışarak başkasına muhtaç olmama yolunda giderler. Hatta eşlerine dahi muhtaç olmamak için bir uğraş sarf ederler.

Akrep Burcu Erkeği Özellikleri

Akrep erkekleri de tıpkı kadınları gibi tuttuklarını koparan ve yaptıkları işi sonuca ulaştıran kişilikler olarak bilinmektedir. Sevgi ve sadakat konusunda birçok burca göre oldukça takdir edilesi yönleri bulunmaktadır. İyi bir aile babası olmanın yanı sıra iyi bir eş oldukları da bilinir.

Fiziksel yapıları dikkat çekici olmakla birlikte, gereksiz kıskançlık yapmamaları ile de dikkat çekerler. İş hayatlarında genellikle memur olma veya iş yeri sahibi olma eğilimleri vardır. Maddi olarak çok çaba sarf ettikleri için iyi bir konumda yer alırlar.

Akrep Burcu İş Hayatı

Akrep kadın ve erkekleri iş hayatında her zaman için en yüksek başarıyı hedefleyen kişilerdir. Başarılı olmak için gecesini gündüzüne katıp işkolik olmaları ile bilinirler.

Daha çok iş ortamında lider ruhlu olmaları ve sorunları el birliği ile çözüme çabasına girmeleri dikkat çeker. En imkânsız sorunların çözümü ya da en az zararla çıkılması konusunda yeni taktikler geliştirirler. Strateji geliştirme konusunda iş hayatında oldukça usta olduklarını söylemek mümkündür.

Akrep Burcu Aşk Hayatı

Akreplerin aşk hayatı dolu dolu geçer. Kadın ve erkek akrepler eşlerine sadakat konusunda parmakla gösterilen insanlardır. Yüksek sadakatle eşlerine sahip olan akreplerin gördükleri yanlışları daha zor affetme gibi özellikleri bulunuyor. Bu nedenle hem akrep erkeklerine hem de kadınlarına gönül ilişkilerinde yanlış yapmak, ilişkinin ömür boyu bitmesine neden olabilir.