dana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi sebebiyle B.Y. ile G.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile B.Y., silahla G.G’yi bacağından yaraladı. G.G. kanlar içinde yerde kalırken, B.Y. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı G.G’yi Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis ekipleri, kaçan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.