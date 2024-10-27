Edinilen bilgiye göre, Yenişehir yolu üzerinde Alanyurt istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Ramil S. (19) yönetimindeki 16 AOS 727 plakalı motosiklet direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kontrolden çıkan motosiklet otobüs durağında bekleyen Hüseyin K.’ya (68) çarparak durabildi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE