Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir evi kullanılamaz hale getiren büyük yangın, mahalleliyi sokağa döktü. Neyse ki, bildirilen herhangi bir yaralanma veya zehirlenme olmadı.

Yangın, sabahın erken saatlerinde Altınova Mahallesi Atatürk Bulvarı 10'uncu Sokak üzerindeki 4 katlı bir binada çıktı. Apartmanın 2. katından yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Servis ve İtfaiye ekiplerine bildirdi. HP'ye ait olan eve itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Bu sırada apartman sakinleri ve çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerinin çalışmalarını endişeyle takip etti.

İtfaiye ekiplerinin çabalarıyla alevler sonunda söndürülürken, yangında şans eseri herhangi bir yaralanma veya zehirlenme vakası yaşanmadı.