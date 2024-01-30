Habertürk'te Esra Toptaş'ın sunduğu "Yerel Seçim 2024" programına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday gösterdiği Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş konuk oldu. Programda, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler konuşuldu. Alinur Aktaş yayına Ankara stüdyosundan katıldı.

Alinur Aktaş seçim çalışmalarıyla ilgili “Herkese iyi akşamlar. Yerel seçim sürecine daha geldik. Bursa’mızın farklı ilçe ve beldelerinde yerel seçimler icra edilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızla çalışmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Bugün Cumhurbaşkanımız manifestomuzu ortaya koydu. Ekonomi ve enflasyonun getirdiği sıkıntılar var gibi gözükse de Cumhur İttifakı çatısı altındaki belediyelerin algı belediyeciliği yapmadan projelerini gerçekleştiriyor olması bizi güçlü kılan şey. Biz Bursa’mızda yüzlerce proje yaptık. Tarihi binaların ortaya çıkarılmasından, yeşil alana varana kadar fazla projelerden söz ediyoruz. Biz Bursa olarak 17 ilçemizin tamamıyla iddialıyız. “ diyerek kararlılıklarını vurguladı.

Esra Toptaş’ın Büyükşehir’in sıkıntılarının daha fazla olacağını belirtmesi üzerine Aktaş, “3 milyonluk nüfusumuzla, yerli ve milli üretimi Togg’un ev sahibi, tarım şehri, Osmanlı’yı kuran şehir, ticaret ve mobilyada çok güçlü bir şehir. Ancak aldığı göçlerle birlikte güçlükler yaratılıyor ancak Bursa bunu kaldırabilecek bir şehir. Asla bir şeyi ötelemeden birçok hizmeti getirdik. İşimizin başındayız. Şehirdeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte daha iyi çalışmaları hayata getirdik. “ dedi.

Başkan Aktaş kentsel dönüşüme ciddi yatırımlar yaptıklarını belirterek "6 Şubat depremi bize bir kez daha gösterdi. Biz bir deprem kuşağında ülkeyiz. Bursa olarak 1. Kuşaktayız. Cumhurbaşkanımız çok ciddi vurgular yapıyor. Son 2 -2,5 yılda Bursa’da kentsel dönüşümleri hayata geçirdik. Renderlarla anlatmıyorum, gerçek anlamda anlatıyorum. 4 başlık altında düşünüyoruz. Tarihi mekanların, konutların, kamu binalarının ve sanayi bölgelerimizin dönüşümü olarak düşünüyoruz. Küçük ve orta ölçekli kobilerin şehir dışına taşınması gibi düşüncemiz var. 14 ayrı kentsel dönüşümümüz var. Burkent 40 tane mimar, mühendis çalıştıran, halkı kentsel dönüşüm konusunda dönüştüren bir şirket haline geldi. Toki’yi bu açıdan çok ciddi şekilde kullanıyoruz. Özellikle 100.000 konutlu bir kentsel dönüşüm hayata geçireceğiz. Vatandaşın beklentilerini karşılayabilmek kolay değil. 3-4 katlı binaları yıkalım 20-30 katlı binalar düşüncesinde değiliz. Gazi Akdemir’de İstanbul yolunda, Ulus’ta, Akpınar’da, Yiğitler’ de görülüyor. Vatandaşımız bize inandı. Ciddi mesafeler aldık. Bizim Büyükşehir olarak maddi beklentimiz yok. Yarısı sizden yarısı bizden kampanyası bizi teşvik edebilir. Ancak Çevre Şehircilik Bakanlığı’mızı takip ediyoruz. 14 ayrı noktada fiili devam eden var. Şehirde de bu manada beklentiler var. Kentsel dönüşüm sadece bina yenileme olarak düşünülmemeli. Şehir planlaması gereği sağlık alanıyla, parklarıyla, dini tesisleriyle, yeşilleriyle bir bütündür. Bursa Yeşil Bursa olarak alınıyor. 3milyon m2 dedik 3m 200m2 ‘ye çıktık." ifadelerini kullandı.

Bursa’ya yeni kaynaklar lazım, biz yapıyoruz

Aktaş şehirdeki faaliyerlerle ilgili "Altyapıda ilk 5 büyük şehirde iddialı olduğumuzu belirtmek istiyoruz. 14 tane ayrı arıtma tesisiyle bir numarayız. Demirtaş OSB suyu ikinci kez kullanıyor. Evliya Çelebi demiş Bursa sudan ibaret. 18 tane sanayi bölgemiz var. Doğancı ve Nilüfer barajımıza ilave olarak Çınarcık barajını da 130 milyonluk ihaleyle Bursa’ya ulaştırmak için çalışmalar yaptık. Valiliğimiz, Kalkınma Ajansımız, Büyükşehir Belediye'mizle istişare ettik. Mekanlarımızı restore ederek, ulaşımı daha sağlıklı hale getirerek, konaklamayı artırmanız lazım. Biz bu konuda 2020-2021 en çok pandemiden etkilenen olmasına rağmen bizim turist sayımızda artış oldu. Çok önemli bir turizm şehriyiz. Bütün metro istasyonlarımızın çatıları, su fabrikamızdan belediye binalarımızın çatılarına varana kadar yenilenebilir enerjiyle 150 milyon TL gelir elde ettik. Doğayı da koruyan bir mantığı korumaya çalışıyoruz. Tarımda da hedefimiz 1 milyon dolar." dedi.