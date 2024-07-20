Altın fiyatları bugün ne kadar? 20 Temmuz altın kuru fiyatları...

20 TEMMUZ 2024 güncel altın fiyatları şu şekilde;

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.562,78

Satış: 2.563,22

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.409,14

Satış: 2.409,49

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.100,01

Satış: 4.190,22

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 16.387,8200

Satış: 16.697,8000

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 8.175,28

Satış: 8.381,73

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 16.401,82

Satış: 16.712,19

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 17.133,69

Satış: 17.570,90

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.392,05

Satış: 1.821,03

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.357,58

Satış: 2.486,51

Kaynak: Öznur Dede