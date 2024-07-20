Altın fiyatları bugün ne kadar? 20 Temmuz altın kuru fiyatları...
20 TEMMUZ 2024 güncel altın fiyatları şu şekilde;
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.562,78
Satış: 2.563,22
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.409,14
Satış: 2.409,49
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.100,01
Satış: 4.190,22
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 16.387,8200
Satış: 16.697,8000
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.175,28
Satış: 8.381,73
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 16.401,82
Satış: 16.712,19
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 17.133,69
Satış: 17.570,90
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.392,05
Satış: 1.821,03
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.357,58
Satış: 2.486,51
Kaynak: Öznur Dede