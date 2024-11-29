Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Filistin işgalinin tarihi süreçlerini barındıran bir videoyla birlikte paylaşımda bulundu. ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 420 gündür girişilen soykırımın devam ettiğine dikkati çekerek, videolu paylaşımda bulundu.

“Bu soykırımı ancak “İnsanlık İttifakı” durdurabilir” diyen İletişim Başkanı Altun, paylaşımında, "1947'den beri işgal altındaki Filistin topraklarına yerleşimci istilasıyla başlayan süreç, acı katliamlar ve 420 gündür girişilen soykırımla devam ediyor. Bu soykırımı ancak "İnsanlık İttifakı" durdurabilir. Bir gün elbet Özgür olacak Filistin!” ifadelerini kullandı.

1947'den beri işgal altındaki Filistin topraklarına yerleşimci istilasıyla başlayan süreç, acı katliamlar ve 420 gündür girişilen soykırımla devam ediyor.Bu soykırımı ancak "İnsanlık İttifakı" durdurabilir.Bir gün elbet Özgür olacak Filistin!#FilistinHalkıylaDayanışma pic.twitter.com/DQVYVJglf5— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 29, 2024