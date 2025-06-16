Bursa Dostluk Grubu ile Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı’nın iş birliğinde düzenlenen istişare ve tanışma toplantısı, 1889 Bursa Double F Restoran’da geniş katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya Cemil Çiçek’in yanı sıra Anadolu Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hayrullah Başer, Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Memili, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdülkadir Şahin, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı ve yaklaşık 120 davetli katıldı.

Aklı ipotek eden toplum ilerleyemez

Muhammed İkbal’in “İslam dünyası aklını, Batı dünyası vicdanını kaybetti” sözünü hatırlatan Çiçek, bu tespitin günümüzde de geçerliliğini koruduğunu söyledi. “Aklını başkasına ipotek eden toplum, sorunlarını çözemez.” diyerek düşünce özgürlüğünün önemine dikkat çekti.

Çiçek, Osmanlı’dan bugüne adalet sistemine dair reform arayışlarının sürdüğünü hatırlatarak, geçmişte yazılmış siyasetnamelerde yer alan adalet, meşveret, ehliyet ve rüşvet konularının bugün hâlâ geçerliliğini koruduğunu söyledi. “15 Temmuz bize sürpriz gelmemeliydi” diyerek tarihten ders alınması gerektiğini vurguladı.

IMf'ye 18 defa başvurduk, 18 defa aynı hatayı yaptık

Ekonomik kararların geçmiş tecrübelerden bağımsız alındığını belirten Çiçek, “IMF kapısına 18 kez gitmiş bir ülkeyiz, bu hafıza sorunudur” dedi. EYT düzenlemesinin de benzer bir hafıza eksikliğiyle alındığını, ortaya çıkan sonuçların kimseyi memnun etmediğini belirtti.

Demokraside sorumluluk dağılımı yoktur

Çiçek, demokrasinin yalnızca siyasetçilerin değil, her bireyin sorumluluğu olduğunu ifade etti. “Sandığa gitmek yetmez. Herkesin ama az, ama çok sorumluluğu var.” diyerek bilinçli vatandaşlığın önemini hatırlattı.

Kataraktlı ve hafızasız siyasetle yol alamayız

Siyasi kararların sağlıklı alınabilmesi için iki sorunun aşılması gerektiğini söyleyen Çiçek, bunları “siyasi katarakt” ve “hafıza eksikliği” olarak tanımladı. Yanlış yolda doğru adım atılamayacağını söyledi.

Kutuplaşma çözüm değil, körleşmedir

Siyasal yapının bayilik sistemi gibi çalıştığını belirten Çiçek, siyah-beyaz ayrımcılığın toplumu gri çözüm alanlarından uzaklaştırdığını ifade etti. “Karmaşık bir coğrafyada gri alanlara ihtiyaç var.” dedi.

Siyaset yumruk sıkmak değil, el sıkmaktır

Geçmişte yaşanan sağ-sol çatışmasına atıf yapan Çiçek, siyasetin uzlaşma zeminiyle ilerlemesi gerektiğini belirtti. “Artık yumruk sıkma devri bitmeli. Siyasette yumruk değil, el sıkılır.” diye konuştu.

Terörle mücadelede hatalardan ders çıkarılmalı

Çiçek, 50 yıllık terörle mücadelede 38 farklı örgütle karşılaşıldığını söyleyerek, geçmişin yeterince sahiplenilmediğini ifade etti. “Bu süreçte çözüm için el sıkmak gerekirdi ama cenazelerde bile eller sıkılamadı.” dedi. Avrupa’dan örnekler vererek ortak tavrın önemine değindi.

Yeni bir medeniyet inşası için düşünce üretmek zorundayız

Anadolu Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hayrullah Başer, Kur’an’ın sadece tarih değil, bir hayat rehberi olarak okunması gerektiğini vurguladı. “Müslümanlık sosyal yaşamda da bir duruştur.” dedi. Yeni düşünce liderlerinin yetişmesinin, sadece siyasetçilerin değil tüm aydın kesimin sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

Üniversiteler yön gösteren kurumlar olmalı

Başer, medeniyetin ancak teknoloji, sanat ve düşünce birlikte yürüdüğünde oluşabileceğini belirtti. Üniversitelerin sadece diploma değil, fikir ve tasarım üreten kurumlar olması gerektiğini söyledi.

Aliya projesi 23 üniversitede uygulandı, yeni iller sırada

Hayrullah Başer, genç düşünceyi teşvik eden Aliya Projesi’nin 23 üniversitede uygulandığını, yeni taleplerle farklı illerde de hayata geçeceğini açıkladı. Bu çabanın oy değil, yeni düşünce insanları yetiştirmek amacı taşıdığını vurguladı.

Anadolu vakfı’ndan bilgi toplumu ve medeniyet tasavvuru vurgusu

Toplantının ev sahibi ve Bursa Dostluk Grubu kurucularından Edip Ali Demirtaş, “Sanayici, eğitimci ve bürokratları bir araya getirerek kalıcı projeler geliştirmeyi hedefliyoruz.” dedi. Bu sinerjinin ülkenin kalkınma hedeflerine katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.