Olay, İzmir Bornova ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan 7033 Sokak'taki evde meydana geldi. Çok sayıda suç kaydı bulunan Barış Ç., annesi Fazile Ç.'ye sehpa ile saldırdı. Defalarca kafasına vurulan Fazile Ç., kanlar içinde yere yığıldı. Barış Ç., olayın hemen ardından babası Hasan Ç.'nin çalıştığı bir iş yerine giderek, annesini öldürdüğünü söyledi. Baba Hasan Ç., olay yerine döndüğünde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Daha önceden de yangın çıkarmış

Fazile Ç.'nin daha önce yaşadığı bir olay da ortaya çıktı; 10 yıl önce bir besi çiftliğinde çıkan yangında en büyük kızını kaybetmişti. Kızının yanmış cesedini kucağına alarak gözyaşı döken Fazile Ç.'nin, bu acı olayın ardından psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi. Olayın şüphelisi Barış Ç., 6 ay önce evlerinde çıkan bir yangınla daha önce de polis tarafından gözaltına alınmış, ancak serbest bırakılmıştı.

Olayın detayları ortaya çıktıkça, Fazile Ç.'nin oğlu Barış Ç. ile arasında sürekli tartışmalar yaşandığı ve ailenin daha önce benzer olaylara maruz kaldığı da ifade edildi.