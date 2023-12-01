Teknoloji devi Apple, Türkiye'de satışa sunduğu birçok ürünün fiyatında yükseltme kararı aldı. Şirketin resmi internet sitesinde yapılan güncelleme ile birlikte, iPhone serisi başta olmak üzere birçok ürünün fiyatlarında artış gözlendi. Özellikle Eylül ayında tanıtılan iPhone 15 modellerinin fiyatlarında belirgin bir artış yaşandı.

İşte iPhone 15 modellerinin eski ve yeni fiyatları:

iPhone 15 128 GB: Eski fiyat 49.999 TL / Yeni fiyat 53.999 TL

iPhone 15 256 GB: Eski fiyat 53.999 TL / Yeni fiyat 58.499 TL

iPhone 15 512 GB: Eski fiyat 61.999 TL / Yeni fiyat 66.999 TL

Ayrıca iPhone 15 Plus modellerinde de benzer bir fiyat artışı görüldü:

iPhone 15 Plus 128 GB: Eski fiyat 56.999 TL / Yeni fiyat 61.999 TL

iPhone 15 Plus 256 GB: Eski fiyat 60.999 TL / Yeni fiyat 66.499 TL

iPhone 15 Plus 512 GB: Eski fiyat 68.999 TL / Yeni fiyat 74.999 TL

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinde de fiyatlar yükseldi:

iPhone 15 Pro 128 GB: Eski fiyat 64.999 TL / Yeni fiyat 69.999 TL

iPhone 15 Pro 256 GB: Eski fiyat 68.999 TL / Yeni fiyat 74.499 TL

iPhone 15 Pro 512 GB: Eski fiyat 76.999 TL / Yeni fiyat 82.999 TL

iPhone 15 Pro 1 TB: Eski fiyat 84.999 TL / Yeni fiyat 91.499 TL

iPhone 15 Pro Max modellerinin yeni fiyatları ise şu şekilde:

iPhone 15 Pro Max 256 GB: Eski fiyat 76.999 TL / Yeni fiyat 82.999 TL

iPhone 15 Pro Max 512 GB: Eski fiyat 84.999 TL / Yeni fiyat 91.499 TL

iPhone 15 Pro Max 1 TB: Eski fiyat 92.999 TL / Yeni fiyat 99.999 TL

Apple'ın zam kararının sadece iPhone'ları kapsamadığı, aynı zamanda Apple Watch serisinin de fiyatlarında artış olduğu belirlendi. Örneğin, Apple Watch Series 9'un fiyatı 16.299 TL'ye, Apple Watch Ultra 2'nin fiyatı ise 42.999 TL'ye yükseldi.