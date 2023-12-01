Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'nın batısında şiddetli fırtına beklentisi bulunuyor. Çanakkale, Edirne'nin güneyi ve İstanbul'un kuzey ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 kilometre/saat), Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde ise kuvvetli fırtına (50-70, hamlesi 90 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Bu durum, ulaşımda olası aksamalara, çatı uçmalarına ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere neden olabilir. Vatandaşların bu olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.