CANiK, dünya genelinde satış rekorları kıran yeni ürünü TTI COMBAT ile ABD’de sektörün OSCAR ödülleri olarak kabul gören ICA’de (Industry Choice Awards) “Yılın En iyi Performans Gösteren Tabancası” seçildi.

CANiK markasıyla dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer alan Samsun Yurt Savunma (SYS), yüksek teknolojiye dayalı tasarım ve üretim yetenekleriyle gerek kullanıcı tercihlerinde gerekse sektördeki otoritelerin beğenilerinde öne çıkıyor. CANiK, dünya genelinde tanınan ve güvenilen bir marka olarak yenilikçi ürünleriyle sektördeki seçkin isimlerden oluşan jürilerin değerlendirmeleriyle uluslararası alanda ödüllendiriliyor.

Şirketin en son piyasaya sürdüğü ve tüm dünyada satış rekorları kıran ürünü TTI COMBAT, ABD’de sektörün OSCAR’ı kabul edilen ICA’de “Yılın En İyi Performans Gösteren Tabancası” seçildi. Bu ödül ile birlikte CANiK, 2017 yılından bu yana 7. kez “Yılın En İyi Tabancası” ödülünü alma başarısı gösterdi. Sahip olduğu niteliklerle çok ciddi bir pazar başarısına ulaşan TTI COMBAT, CANiK’in küresel marka bilinirliğine, ihracat başarısına ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

"CANiK kendisiyle yarışıyor"

CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, bu ödülle CANiK’in hem teknolojik hem de tasarım anlamındaki üstünlüğünü global arenada bir kez daha kanıtladığını söyledi. CANiK’in dünya genelindeki başarısının sadece bir marka olarak değil, aynı zamanda Türkiye’nin savunma sanayi gücünü de global arenada temsil eden bir unsur olarak öne çıktığını vurgulayan Aral, uluslararası arenadaki çabalarıyla ülkenin bu alandaki yürüyüşüne katkı sağlamaktan gurur duyduklarını belirtti. Şirketin yenilikçi tasarım anlayışı ile tanındığına ve önceki başarılarıyla kendini kanıtladığına işaret eden Aral, “Özellikle 2019 yılında CANiK TP9 ELITE COMBAT ‘yılın en iyi silahı’ ödülünü kazandığında, bu başarı endüstriyel tasarımda ilk kez yapılan bir ortaklık sonucu elde edilmişti. Bu iş birliği, CANiK’in sektörde önde gelen ve takip edilen bir marka olmasına katkı sağladı. Bugün ise dünya çapında ünlü Taran Butler ve TTI tasarım ekibi ile CANiK AR-GE ekiplerinin güçlerini birleştirmesi sonucunda TTI COMBAT ortaya çıktı. Bu müthiş ürün, mükemmel bir mühendislik ve tasarım harikası olarak dikkat çekiyor ve sektörde büyük bir yankı uyandırıyor. CANiK sahip olduğu yeteneklerle çıtayı sürekli yukarıya çekiyor, bir anlamda kendisiyle yarışıyor. Bunun karşılığını da yüksek kullanıcı tercihi ve sektördeki prestijli ödüllerle alıyor. Bugüne kadarki başarımızın sırrını oluşturan tüm değerlere sıkı sıkıya sarılmaya, bunları koruyup güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu sonucu olarak da önümüzde dönemde de sektörün ‘en iyilerine’ imza atmaya devam edeceğiz" dedi.