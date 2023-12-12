Otomotiv sektöründe, İç Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen 6+6 düzenlemesi, 6 ay 6 bin km ve ikinci el araçların sıfır fiyatını aşmayacak şekilde satılmasını öngörüyordu. Bu düzenleme, İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel tarafından yapılan açıklamalara göre, geçtiğimiz yaz aylarında kapsamı genişletilerek süresi uzatılmıştı.

Piyasada Olumlu Etkiler Hissedildi

Ertemel, 6+6 yönetmeliğinin ikinci el araçlarda sıfır fiyatını aşmayacak şekilde ilan paylaşılması ve satılmasını sağlamasıyla, piyasada olumlu değişikliklerin hızla gerçekleştiğini belirtti. Bu düzenleme sayesinde, reel tüketicinin otomobile erişimi kolaylaşırken, aşırı fiyat artışları önlendi ve fiyatlarda düşüş yaşandı.

Piyasa Disiplini ve Kayıt Dışı Ticaret Önlemleri

Ertemel, şu anda otomobilin kayıt dışı ticaret cazibesinin ortadan kaldırıldığını ifade etti. 6+6 yönetmeliği ve alınan diğer tedbirlerle, geçmişteki olumsuzlukların tekrar yaşanmayacağına dair bir kanaat oluştuğunu belirtti.

Fiyatlarda Büyük İndirim Beklenmiyor

Ertemel, sıfır araçlarda tedarik sorununun ortadan kalkması ve Ticaret Bakanlığı'nın fiyat ve piyasa işleyişi konusundaki adımlarıyla birlikte şu anda %20-25 oranında indirimlerin söz konusu olduğunu açıkladı. Ancak, maliyetlerdeki artışlar ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar göz önüne alındığında, daha fazla indirim beklentinin düşük olduğunu söyledi.

Otomobil Fiyatlarında Yeni Yıl Beklentisi

Gelecek dönemde otomobil pazarının dinamiklerinin değiştiğine dikkat çeken Ertemel, Çin menşeli markaların rekabetin artmasına olumlu katkı sağladığını belirtti. Ancak, bir miktar artan döviz kuru ve maliyetlerdeki yükseliş nedeniyle yeni yılda otomobil fiyatlarının artabileceği görüşünü dile getirdi.

İkinci El Araç Piyasasında Durum

Ertemel, ikinci el araç piyasasında sağlanan indirimlerin neredeyse maliyet seviyesine geldiğini ifade etti. Bu nedenle, sıfır araçlarda fiyat artışları olması durumunda ikinci el fiyatlarında da eş zamanlı olarak yükselmelerin beklenebileceğini belirtti. Bütçesi ve ihtiyacı doğrultusunda ikinci el otomobil almayı düşünen vatandaşların bu dönemden faydalanabileceklerini sözlerine ekledi.