2025 yılında birçok alanda artış yaşanacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlara ek olarak, vergi ve harçlarda da artış bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde vergi, ceza ve harçlara yapılacak zam oranını belirleyen yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİNE YÜZDE 43,93 ORANINDA ZAM

Yeniden değerleme oranı, araç muayene ücretlerini de etkiliyor. TUVTÜRK, 2025 yılı için araç muayene ücretlerini yüzde 43,93 oranında artıracak.

2025 ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ

Peki, her araç için ne kadar muayene ücreti ödenecek? İşte motosikletlerden otomobillere, kamyonetlerden arazi taşıtlarına, otobüslerden kamyonlara kadar tüm araçların 2025 yılı için geçerli zamlı muayene ücretleri:

Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücretleri 927,60 TL'den bin 335 TL'ye yükselecek.

Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar için ücret bin 821,60 TL'den 2 bin 621 TL'ye artış gösterecek.

Otobüs, kamyon ve çekicilerin muayene ücreti ise 2 bin 462,40 TL'den 3 bin 544 TL çıkacak.