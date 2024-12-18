Muhasebat Genel Müdürlüğü, bütçe verilerini açıkladı. Verilere göre, 2024 yılı boyunca köprü, yol ve tünellerden elde edilen gelirler rekor seviyeye ulaştı, trafik cezalarından elde edilen gelir de arttı. 2025 yılı için beklenen yeni zamlar dışında, her dört para cezasından birinin trafik cezalarından kaynaklanacağı ifade ediliyor.

GELİR ÜÇ KATINA ÇIKTI

Ocak-Kasım 2024 dönemi itibarıyla bu gelirler 1 milyar 212 milyon TL olarak kaydedildi. BirGün'ün haberine göre, aynı dönemde geçen yıl bu tutar 448 milyon 185 bin TL seviyesindeydi. Bir yıl içinde yaşanan yüzde 170’lik artış, devletin işletmesindeki köprü ve yollardan elde edilen geliri üç katına çıkardı.

KÖPRÜ VE YOL ÜCRETLERİNE ZAM GELİYOR

Ağustos ayında yapılan artışlarla Osmangazi Köprüsü'ndeki geçiş ücreti yüzde 200 oranında yükseldi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise 2023 yılına göre yüzde 270 oranında pahalandı. 2025'in başında ise köprü ve yol ücretlerine bir zam yapılması bekleniyor.

Para cezaları, Hazine için önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Kasım ayı itibarıyla, yıl sonu tahmini 20 milyar 527 milyon TL olan trafik cezası gelirleri 38 milyar 387 milyon TL'ye ulaştı. 2023 yılı sonunda ise bu rakam 17 milyar 527 milyon TL olarak gerçekleşmişti. 2025 yılında, tüm para cezalarının dörtte biri trafik cezalarından elde edileceği öngörülüyor. Gelecek yıl için trafik cezası gelirinin 67 milyar 826 milyon TL olacağı tahmin ediliyor.

Yeniden değerleme oranına göre, 2025 yılı itibarıyla trafik cezaları başta olmak üzere motorlu taşıtlar vergisi, veraset ve intikal vergisi, ehliyet ve pasaport harçları, Kabahatler Kanunu'na tabi idari para cezaları ve yurt dışı çıkış harcı yüzde 43,93 oranında artacak.

İŞTE YILDAN YILA KÖPRÜ VE YOLDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

Köprü ve yol gelirlerinin yıllara göre dağılımı şöyle:

2019: 50 milyon 335 bin TL

2020: 76 milyon 118 bin TL

2021: 98 milyon 675 bin TL

2022: 219 milyon 976 bin TL

2023: 563 milyon 335 bin TL

2024 (Ocak-Kasım): 1 milyar 212 milyon 699 bin TL.