Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın eşi Arbil Akın, üreten kadınları ziyaret ederek, istek ve taleplerini yerinde dinliyor. Ayvalık, Edremit ve İvrindi’de kadın kooperatiflerini ve mahalle evlerini ziyaret eden Akın, kadınların sosyalleşmesi ve ekonomik özgürlüklerini sağlamalarının önemine değindi.

Her fırsatta kadınların yanında olan ve ziyaretleriyle onları destekleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın eşi Arbil Akın, yaptığı ilçe ziyaretleriyle kadın kooperatifleri ve mahalle evlerindeki kadınlarla bir araya geldi. Akın’a ziyaretlerde; Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu eşlik etti. Balıkesir’in 20 ilçesini de tek tek ziyaret etmeye devam edeceğini dile getiren Akın’a kadınların ilgisi de yoğun oldu.

S.S. Güneşin Kadınları Edremit Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret eden Arbil Akın, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Edremitli kadınların talep ve isteklerini yerinde dinleyen Akın, İvrindi Gökçeyazı Kooperatifi Üretim Tesisi’nde de kadınlarla bir araya geldi. Emekçi kadınların üretim aşamalarına tanıklık eden Arbil Akın, kadınların çalışıp ekonomik özgürlüklerini kazanmalarının oldukça önemli olduğunu söyledi. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ziyaretinin ardından Ayvalık Mahalle Evleri’nde de kadınlarla bir araya gelen Arbil Akın, el emeği ürünleri inceledi. Kadınların ellerinde hayat bulan eşyaların, gıda ürünlerinin ve kıyafetlerin aile bütçelerine de katkı sunduğunu dile getiren Akın, kadınların ayaklarının üzerinde daha güçlü durabilmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin her türlü desteği vereceğini belirtti.