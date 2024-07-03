Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) arasında sağlık turizmi noktasında işbirliği yapılması konusunda fikir birliğine varıldı.

Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve beraberindeki heyet, TİKA Başkanı Serkan Kayalar ve Ajans yetkililerini ziyaret etti.

Federasyon Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, TİKA’nın Türkiye’nin parlayan yıldızı olarak dünyanın dört bir yanında Türk Bayrağı’nı gururla dalgalandırdığını belirterek, “Yalnızca haritada değil, gönül coğrafyalarında da yaptığı hizmetler ile nüfuz ve önem kazanmaktadır. Biz, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışını şiar edinmiş bir millet ve devletiz. Nerede bir mazlum var ise onun sesini duyurmayı düstur edinen bir yapımız var. TİKA Başkanlığımız yaptığı hizmetler ile hem kültürel mirasımızı korumakta hem de dünyadaki birçok farklı milletin imdadına yetişip koruyup, kollamaktadır. Biz de yaptığımız her çalışmanın odağına insanı aldığımız için, TİKA ile her türlü işbirliğimizde cansiperane mücadele edeceğimizi belirtmek istiyorum’’ dedi.

TİKA Başkanı Serkan Kayalar ise TİKA’nın yaptığı çalışmalar ve ürettiği politikalar ile dünyanın gıpta ile takip ettiği bir kurum olduğunu ifade ederek “Biz gönül coğrafyasının sınırlarının olmadığını biliyoruz. Bu yüzden başka ülkelerle olan kilometrelerce mesafeler, bizim için yalnızca sayılardan ibarettir. Nerede bir mazlum varsa, nerede alınması gereken bir sorumluluk varsa, biz oradayız. Şanlı ve köklü tarihimizden aldığımız ilham bizleri yaptığımız çalışmalarda asla yormuyor, aksine daha da sıkı çalışmamıza vesile oluyor. Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu’nun (SANKON) ve ona bağlı olan Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu’muzun çalışmalarını takip ediyor, biliyoruz. Birçok ülke nezdinde sağlık turizmi alanında gerçekleştirdiği faaliyetler toplum nezdinde herkesin takdirini kazanmış durumda. Dünyanın dört bir yanında yaptığımız çalışmalarda işbirliği içinde olmak ve özellikle Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu’nun yapacağı çalışmaları desteklemek bizleri ziyadesiyle mutlu edecektir.’’ açıklamalarında bulundu.

Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, TİKA Başkanı Serkan Kayalar ve kurum heyetini federasyonun genel merkezine davet etti. TİKA Başkanı Kayalar ise Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu’nu Genel Merkezi’ni ziyaret etmekten duyacağı mutluluğu dile getirdi.