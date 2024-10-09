Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümünden Doç. Dr. Servet Öztürk gripten korunmanın yollarını anlattı.İSTANBUL (İGFA) - Soğuk havalar kapıda, kış mevsimi yaklaşırken grip virüsü de hızla yayılmaya başladı. Toplu alanlarda geçirilen zamanın arttığı bu dönemde grip salgınları ciddi bir sağlık sorunu haline gelebilir. Peki gripten korunmanın en etkili yolu nedir?

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümünden Doç. Dr. Servet Öztürk gripten korunmanın yollarını anlattı.

Her grip sezonunda milyonlarca kişi hastalığa yakalanmakta, ciddi iş gücü kaybına uğramakta, yüzbinlerce insan hastaneye yatırılmakta, onbinlerce insan influenza ve komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkati çeken Doç. Dr. Servet Öztürk, "Grip virüsü damlacık, aerosol ve temas ile bulaşabilmektedir. Özellikle kapalı ortamda bulaş ihtimali artmaktadır. Covid-19 pandemisi nedeniyle kullandığımız maske, mesafe ve hijyen önlemleri grip virüsü için de koruyucudur. Son yüzyılda grip virüsüne bağlı dünyada 4 pandemi meydana gelmiştir" dedi.

Domuz gribinde görülecek semptomları; Boğaz Ağrısı, Baş Ağrısı, Ateş Yüksekliği, Yaygın Vücut Ağrısı (Kas-Eklem-Kemik Ağrıları), Burun Akıntısı, Öksürük, Nefes Darlığı, Kusma, İshal olarak sıralayan Doç. Dr. Öztürk, grip aşılarının hastalığın ortaya çıkmasının azalması, hastaneye yatış ve ölüm oranlarının azalmasının yanında diğer insanlara hastalığın bulaşının azalması gibi birçok faydası olduğunu söyledi.

Aşılanmayan ve hastalık semptomları olan hastaların erken teşhisinin oldukça önemli olduğunu kaydeden Doç Dr. Öztürk, "Çünkü Grip virüsü özellikle solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan virüsler arasında antiviral tedavisi olan nadir virüslerden birisidir. Semptomlar başlamasından sonraki 48 saat içerisinde başlanan tedaviler ile hastalık süresi kısalmakta, hastaneye yatış ihtimali azalmaktadır. Akdeniz diyeti ile beslenin, kalabalık kapalı ortamlardan mümkün olduğunca uzak durun, erişkin yaş aşılamaları için doktorunuza başvurmayı unutmayın" mesajını verdi.