Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Ankara Yolu Caddesi'nde seyir halinde olan bir açık kasa kamyonet sürücüsü, taşıdığı aşırı yük nedeniyle hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Kamyonetin kasasının aşırı yüklenmesi nedeniyle kilometrelerce süren bu tehlikeli yolculuk, şaşırtıcı bir şekilde kamyonetin devrilmeden yoluna devam etmesiyle sonuçlandı. Ancak sürücü, bu tehlikeli durumda ne kendi ne de diğer sürücülerin güvenliğini düşünmedi. Tüm bu riskli anlar, trafikteki diğer sürücülerin kameralarına yansıdı.