Türkiye, bu yılı 60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelirle kapatmayı planlarken, gastronomi, spor, doğa ve kış turizmi alanındaki çalışmalarının meyvelerini topluyor. SunExpress’in verilerine göre, 2025 yaz sezonu için erken rezervasyonlarda yüzde 17’lik bir artış kaydedildi; en büyük artış ise yüzde 50 ile Antalya’da görüldü.

Sektör temsilcileri, Batı Avrupa'dan yüksek talebin devam ettiğini ve Türkiye'nin en cazip destinasyonlardan biri olduğunu belirtiyor. CEO Max Kownatzki, 2024'ün rekor bir yıl olacağını ifade ederek, "2024 yazına yönelik çok yüksek bir talep vardı. Geçen yıl 66 olan uçak sayımızı 77'ye çıkardık ve gelecek yıl bu sayıyı 85’e ulaştırmayı planlıyoruz. Geçen yıl toplamda 12.6 milyon yolcu taşıdık; bu yılın ilk dokuz ayında ise 12.4 milyon yolcuya ulaştık" dedi.

Kownatzki, Türkiye'nin Avrupa'daki fiyat-hizmet dengesinde en iyi destinasyon olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’nin sunduğu imkanlar talebin artmasında önemli rol oynuyor. Geçtiğimiz yaz sezonuna kıyasla 2025 yazı için yapılan erken rezervasyonlarda şimdiden yüzde 17’lik bir artış var. Türkiye, fiyat ve hizmet kalitesi açısından Yunanistan ve İspanya'ya göre daha cazip bir seçenek. Türk Rivierası ve Anadolu’ya odaklanarak Almanca konuşulan ülkelerden Türkiye’ye en fazla direkt uçuşu sunan hava yolu olmaya devam edeceğiz. Ayrıca İngiltere'den de güçlü bir talep söz konusu. İki yıl önce üç havalimanından uçuş yaparken, bu yıl dokuz havalimanına ulaştık ve 2025'te bu sayıyı 11'e çıkaracağız. 2022'de 300 bin olan koltuk sayısını ise 1.2 milyona yükselteceğiz" şeklinde konuştu.