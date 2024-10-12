10-11 Ekim tarihlerinde Arnavutluk ve Sırbistan’da gerçekleşen yoğun programlar çerçevesinde Türkiye ve Arnavutluk arasında iş birliği, iletişim, eğitim ve tarım alanlarında 4 anlaşma imzalandı. Ayrıca Balkanların en büyük camisi olan, başkent Tiran’da Namazgâh Camii’nin açılışı da gerçekleştirildi.

Ziyaretlerin bir sonraki durağı olan Sırbistan’da; siyasi, askerî, ekonomik, ticari, turizm ve bunların yanında savunma sanayiine yönelik iş birliği çalışmaları masaya yatırıldı. Türkiye-Sırbistan Dostluk Grubu Başkanı Ayhan Salman’ın da katıldığı ziyarette iki ülke arasında 11 yeni anlaşma imzalandı.

Ayrıca ziyarette Balkanlar, Orta Doğu ve Ukrayna özelinde küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman yaptığı açıklamada; “Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde heyetimizle Balkanlar’a gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretler oldukça önemli. Bizler kökleri mazide, gözü atide bir geleneğin bugünkü mümessilleriyiz. Sadece bu topraklarla sınırlı olmayan köklü tarihimiz; Balkanlar’dan Kafkaslar’a, Orta Asya’dan Orta Doğu’ya kadar geniş bir coğrafyada yankı bulmuştur.

Bugün, bu mirasımızı gururla taşıyor Balkanlarla ve bölgedeki kardeşlerimizle olan bağlarımızı daha da güçlendirmek için gayretle çabalıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye şiarıyla Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz.” İfadelerine yer verdi.