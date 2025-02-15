Okulun ürettiği 3 teknenin, 22 Şubat’a kadar İstanbul Fuar Merkezi Hall 3 - DOO1.1’de saat 11.00 ile 19.00 saatleri arasında sergileneceği öğrenildi. Okul Müdürü Vedat Mazgal, Okulun Alan Şefi Nurdoğan Erboz, Alan Öğretmenleri Tamer Yılmaz ve İsmail Yeşil’in görev aldığı fuardaki stantta; Yat İnşaat Bölümü öğretmen ve öğrencilerince tasarlanan ahşap sürat teknesi Alpago’da fuarı ziyaret edenlerin beğenisine sunuldu.

Fuara 40 öğrenci de katılacak

Müdür Mazgal, okulun tanıtımı ve mesleki gelişimini sağlayabilmek ve sektörde varlık gösterebilmek amacıyla katıldıkları fuarda gördükleri ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bu tarz üretim yapan tek okuluz. Okulumuzun bu başarısını Türkiye’nin en büyük fuarında sergilemek bizim için çok büyük gurur kaynağı oldu. Önümüzdeki hafta da fuara okulumuzun 40 öğrencisini götürecek ve iyi bir deneyime sahip olmalarını sağlayacağız" dedi.

Vedat Mazgal; kendilerine her zaman destek veren Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir’in yanı sıra Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır’a da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.