Özdilek Köprülü Kavşağa üzerinde cip ile çarpışan elektrikli bisiklette baba ve oğlu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Özdilek Köprülü Kavşağı üzerinde Alanyurt istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde Hilmi Ç. yonetimindeki 16 KNF 25 plakalı cip, aynı istikamette önünde seyir halinde olan İlhan M.'nin (42) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kaza sonucu elektrikli bisiklet sürücüsü ile arkasında oturan oğlu Ali M. (7) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı baba ve oğlu ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Seher Yaşa