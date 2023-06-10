İçişleri Bakanı Yerlikaya, Komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya'nın şehit olduğunu duyurdu.

Türkiye, bugüne acı haberlerle uyandı. MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 5 işçi şehit olurken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem bölgesi Hatay'da geçici olarak görev yapan Komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya'nın da şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Geçici olarak deprem bölgesi Hatay'da görev yapan Komiser Yardımcımız Selim Sarıkaya şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; acılı ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Kahraman polisimizin makamı âli olsun" açıklamasıyla acı haberi duyurdu.

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